Алиса Знарок рассказала, как их с Артемием Панариным обокрали в Мексике

Нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и его жену Алису Знарок обокрали во время отдыха в Мексике. Об этом рассказала сама Алиса, отвечая на вопросы своих подписчиков в «Инстаграме.

«В каком отеле в Тулуме вы останавливались?» — поинтересовался у Алисы один из её подписчиков. «Мы останавливались в BeTulum, но я его не советую! Нас обокрали. Из сейфа украли серьгу и карточку кредитную, которая впоследствии использовалась в другом городе», — ответила жена Панарина.

Три дня назад Алиса опубликовала на своём ютуб-канале видео о поездке в Тулум. «Перед началом сезона НХЛ мы успели слетать отдохнуть и перезагрузиться. Это наша вторая поездка в Тулум, в этом влоге я больше рассказываю про Тулум и почему мы решили вернуться именно туда», — говорилось в описании видео.