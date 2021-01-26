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«Ванкувер» разгромил «Оттаву», забросив 7 шайб

«Ванкувер» разгромил «Оттаву», забросив 7 шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома разгромил «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саттер (3), Тайлер Мотт, Таннер Пирсон, Куинн Хьюз и Олли Юолеви.

Единственную шайбу в составе гостей забросил Остин Уотсон. Никита Зайцев отыграл 18.11 и закончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Дадонов провел на льду 18.16, Артём Анисимов — 13.53, оба форварда заработали коэффициент полезности «-1».

«Оттава» потерпела пятое поражение подряд, «Ванкувер» выиграл второй матч из последних семи. Свои следующие матчи команды проведут между собой 28 и 29 января. Затем «Ванкувер» сыграет с «Виннипегом» 31 января, а «Оттава» с «Эдмонтоном» 1 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2021, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Саттер (Эдлер) – 09:31' (5x4)   2:0 Мотт (Бигл) – 14:08' (5x5)   2:1 Уотсон (Шабо, Райлли) – 31:58' (5x5)   3:1 Пирсон (Хёгландер) – 32:28' (5x5)   4:1 Саттер (Руссель) – 37:44' (4x5)   5:1 Хьюз (Хорват, Пирсон) – 52:12' (5x5)   6:1 Юолеви (Хорват) – 55:50' (5x4)   7:1 Саттер – 59:06' (5x5)
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