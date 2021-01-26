«Ванкувер» разгромил «Оттаву», забросив 7 шайб
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома разгромил «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саттер (3), Тайлер Мотт, Таннер Пирсон, Куинн Хьюз и Олли Юолеви.
Единственную шайбу в составе гостей забросил Остин Уотсон. Никита Зайцев отыграл 18.11 и закончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Дадонов провел на льду 18.16, Артём Анисимов — 13.53, оба форварда заработали коэффициент полезности «-1».
«Оттава» потерпела пятое поражение подряд, «Ванкувер» выиграл второй матч из последних семи. Свои следующие матчи команды проведут между собой 28 и 29 января. Затем «Ванкувер» сыграет с «Виннипегом» 31 января, а «Оттава» с «Эдмонтоном» 1 февраля.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2021, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Саттер (Эдлер) – 09:31' (5x4) 2:0 Мотт (Бигл) – 14:08' (5x5) 2:1 Уотсон (Шабо, Райлли) – 31:58' (5x5) 3:1 Пирсон (Хёгландер) – 32:28' (5x5) 4:1 Саттер (Руссель) – 37:44' (4x5) 5:1 Хьюз (Хорват, Пирсон) – 52:12' (5x5) 6:1 Юолеви (Хорват) – 55:50' (5x4) 7:1 Саттер – 59:06' (5x5)
Рекомендуем вам
- 26 января 2021
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:10
-
08:05
-
07:52
-
07:31
-
07:05
-
06:47
-
06:30
-
06:09
-
04:50
-
04:31
-
04:17
-
03:04
-
02:25
-
00:00
- 25 января 2021
-
23:55
-
23:30
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:43
-
22:42
-
22:38
-
22:27
-
22:18
-
22:09
-
21:53
-
21:47
-
21:42
-
21:31
-
21:28
-
21:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам