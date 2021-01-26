«Ванкувер» разгромил «Оттаву», забросив 7 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома разгромил «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саттер (3), Тайлер Мотт, Таннер Пирсон, Куинн Хьюз и Олли Юолеви.

Единственную шайбу в составе гостей забросил Остин Уотсон. Никита Зайцев отыграл 18.11 и закончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Дадонов провел на льду 18.16, Артём Анисимов — 13.53, оба форварда заработали коэффициент полезности «-1».

«Оттава» потерпела пятое поражение подряд, «Ванкувер» выиграл второй матч из последних семи. Свои следующие матчи команды проведут между собой 28 и 29 января. Затем «Ванкувер» сыграет с «Виннипегом» 31 января, а «Оттава» с «Эдмонтоном» 1 февраля.