Шайба Радулова вошла в число лучших голов недели НХЛ по версии Sportsnet
Телеканал Sporsnet представил свою версию лучших голов минувшей недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этот список вошёл гол нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова.
23 января «Даллас» провёл первый матч в нынешнем сезоне НХЛ. Команда Рика Боунесса нанесла сокрушительное поражение «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 7:0 в пользу финалиста прошлого Кубка Стэнли. На пятой минуте второго периода российский форвард «Далласа» отметился первым голом в сезоне, переправив шайбу в ворота у чужого пятака после передачи от синей линии в исполнении Джо Павелски и удвоив преимущество «Старз» в счёте.
Права на видео принадлежат компании Sportsnet. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.
Радулов оформил дубль за «Даллас» в игре с «Нэшвиллом», набрав 3-е очко в матче
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