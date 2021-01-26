Шайба Радулова вошла в число лучших голов недели НХЛ по версии Sportsnet

Телеканал Sporsnet представил свою версию лучших голов минувшей недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этот список вошёл гол нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова.

23 января «Даллас» провёл первый матч в нынешнем сезоне НХЛ. Команда Рика Боунесса нанесла сокрушительное поражение «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 7:0 в пользу финалиста прошлого Кубка Стэнли. На пятой минуте второго периода российский форвард «Далласа» отметился первым голом в сезоне, переправив шайбу в ворота у чужого пятака после передачи от синей линии в исполнении Джо Павелски и удвоив преимущество «Старз» в счёте.

Права на видео принадлежат компании Sportsnet. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.