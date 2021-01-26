Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шайба Радулова вошла в число лучших голов недели НХЛ по версии Sportsnet

Шайба Радулова вошла в число лучших голов недели НХЛ по версии Sportsnet
Хоккей / НХЛ 0

Телеканал Sporsnet представил свою версию лучших голов минувшей недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этот список вошёл гол нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова.

23 января «Даллас» провёл первый матч в нынешнем сезоне НХЛ. Команда Рика Боунесса нанесла сокрушительное поражение «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 7:0 в пользу финалиста прошлого Кубка Стэнли. На пятой минуте второго периода российский форвард «Далласа» отметился первым голом в сезоне, переправив шайбу в ворота у чужого пятака после передачи от синей линии в исполнении Джо Павелски и удвоив преимущество «Старз» в счёте.

Права на видео принадлежат компании Sportsnet. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

Радулов оформил дубль за «Даллас» в игре с «Нэшвиллом», набрав 3-е очко в матче
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021