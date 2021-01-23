Радулов оформил дубль за «Даллас» в игре с «Нэшвиллом», набрав 3-е очко в матче

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» свою первую игру в НХЛ сезона-2020/2021 проводит «Даллас Старз», его соперником стал «Нэшвилл Предаторз». К концу 2-го периода хозяева ведут – 5:0.
На 5-й минуте 2-го периода российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился своей первой заброшенной шайбой в сезоне, переправив шайбу в ворота у чужого пятака после жёсткой передачи от синей линии в исполнении Джо Павелски и удвоив преимущество «Старз» в счёте.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
Спустя 10 минут 34-летний форвард оформил дубль, удачно попав по шайбе в воздухе после нескольких рикошетов у ворот «Нэшвилла».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, что для Радулова это набранное очко стало уже 3-м в матче, так как в моменте с первым взятием ворот в матче он записал на свой счёт голевую передачу.
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