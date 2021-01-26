Форвард «Ванкувера» Брэндон Саттер повторил достижение Янника Хансена пятилетней давности
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился победой хозяев с разгромным счётом 7:1.
Главным героем встречи стал нападающий «Ванкувера» Брэндон Саттер. Канадский форвард оформил хет-трик, который стал для него первым за 13 сезонов в лиге. Матч с «Оттавой» был для 31-летнего нападающего 735-м в НХЛ. Одну из шайб представитель хоккейной династии Саттеров забросил в тот момент, когда «Ванкувер» находился в меньшинстве.
Таким образом, Брэндон повторил клубное достижение Янника Хансена пятилетней давности. 23 января 2016 года датский форвард трижды поразил ворота «Питтсбург Пингвинз», также забив один из голов в численном недокомплекте.
Брэндон Саттер оформил первый хет-трик в НХЛ в 735-м матче за карьеру в лиге
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