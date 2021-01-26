Четыре иностранных хоккеиста лидируют в КХЛ по очкам в большинстве

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала информацию о самых результативных игроках при игре в большинстве.

На первом месте располагаются сразу три иностранных хоккеиста — это нападающий «Витязя» Джастин Дэнфорт, защитник «Торпедо» Крис Уайдман и нападающий минское «Динамо» Райан Спунер (по 24 очка). Четвёртое место в рейтинге занимает форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста (23 балла). Таким образом четыре иностранных хоккеиста лидируют в КХЛ по очкам в большинстве.

Далее в списке идут российские хоккеисты. Первое место среди них делят нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский и форвард «Торпедо» Дамир Жафяров (по 22 очка). Следом идёт капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв, набравший 21 балл.