Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Четыре иностранных хоккеиста лидируют в КХЛ по очкам в большинстве

Четыре иностранных хоккеиста лидируют в КХЛ по очкам в большинстве
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала информацию о самых результативных игроках при игре в большинстве.

На первом месте располагаются сразу три иностранных хоккеиста — это нападающий «Витязя» Джастин Дэнфорт, защитник «Торпедо» Крис Уайдман и нападающий минское «Динамо» Райан Спунер (по 24 очка). Четвёртое место в рейтинге занимает форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста (23 балла). Таким образом четыре иностранных хоккеиста лидируют в КХЛ по очкам в большинстве.

Далее в списке идут российские хоккеисты. Первое место среди них делят нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский и форвард «Торпедо» Дамир Жафяров (по 22 очка). Следом идёт капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв, набравший 21 балл.

Тройка «Салавата» Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен находится в 17 шайбах от рекорда КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021