Четыре иностранных хоккеиста лидируют в КХЛ по очкам в большинстве
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала информацию о самых результативных игроках при игре в большинстве.
На первом месте располагаются сразу три иностранных хоккеиста — это нападающий «Витязя» Джастин Дэнфорт, защитник «Торпедо» Крис Уайдман и нападающий минское «Динамо» Райан Спунер (по 24 очка). Четвёртое место в рейтинге занимает форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста (23 балла). Таким образом четыре иностранных хоккеиста лидируют в КХЛ по очкам в большинстве.
Далее в списке идут российские хоккеисты. Первое место среди них делят нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский и форвард «Торпедо» Дамир Жафяров (по 22 очка). Следом идёт капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв, набравший 21 балл.
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