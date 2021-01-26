Тройка «Салавата» Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен находится в 17 шайбах от рекорда КХЛ
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала информацию о самых забивных сочетаниях команд в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. При подсчёте учитывались только ситуации, когда все три хоккеиста находились на льду в момент заброшенной шайбы, а не сумма голов игроков в отдельности.
На первом месте располагается ведущее сочетание «Салавата Юлаева» Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен (54 гола). Следом идёт первая тройка нападения московского «Динамо» Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин (42 шайбы). Топ-3 замыкает тройка «Торпедо» Жафяров — Мили — Чехович (37 голов).
Рекорд КХЛ принадлежит тройке магнитогорского «Металлурга» Зарипов — Коварж — Мозякин, организовавшей 71 шайбу в сезоне-2013/2014.
Маннинен — об истекающем контракте с «Салаватом»: пока не думаю об этом
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