Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тройка «Салавата» Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен находится в 17 шайбах от рекорда КХЛ

Тройка «Салавата» Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен находится в 17 шайбах от рекорда КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала информацию о самых забивных сочетаниях команд в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. При подсчёте учитывались только ситуации, когда все три хоккеиста находились на льду в момент заброшенной шайбы, а не сумма голов игроков в отдельности.

На первом месте располагается ведущее сочетание «Салавата Юлаева» Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен (54 гола). Следом идёт первая тройка нападения московского «Динамо» Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин (42 шайбы). Топ-3 замыкает тройка «Торпедо» Жафяров — Мили — Чехович (37 голов).

Рекорд КХЛ принадлежит тройке магнитогорского «Металлурга» Зарипов — Коварж — Мозякин, организовавшей 71 шайбу в сезоне-2013/2014.

Маннинен — об истекающем контракте с «Салаватом»: пока не думаю об этом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021