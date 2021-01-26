Саттер — о первом хет-трике в НХЛ: у меня на это ушло всего 13 лет. Я очень доволен
Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брендон Саттер поделился ощущениями от первого в карьере хет-трика в НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:1).
«Прекрасное чувство. Никогда не знаешь, когда такое с тобой случится и случится ли вообще. У меня на это ушло всего 13 лет. Я очень доволен», – сказал Саттер, дебютировавший в НХЛ в сезоне-2008/2009.
Матч с «Оттавой» был для 31-летнего нападающего 735-м в НХЛ. Он стал шестым представителем семейства Саттеров, оформившим хет-трик в матче НХЛ. Рекордсменом в семье является Брайан Саттер (дядя Брендона) – 7 хет-триков. Далее следуют Брент Саттер (отец Брендона, 6), Дэррил Саттер (дядя, 3), Рич Саттер (дядя, 1) и Дуэйн Саттер (дядя), сделавший свой единственный хет-трик в плей-офф.
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