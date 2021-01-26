Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хохряков: в Хабаровске всегда тяжело играть. Метсола — лучший игрок матча

Хохряков: в Хабаровске всегда тяжело играть. Метсола — лучший игрок матча
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков прокомментировал победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

«Самое главное, что мы победили. В Хабаровске всегда тяжело играть. Сказывается разница во времени, маленькая площадка, «Амур» бежит. Было бы здорово, если бы во всей лиге размеры площадок были одинаковые. Я бы не сказал, что мы плохо начали матч. «Амур» неплохо играет, никакой недооценки соперника нет. Ощущаем себя нормально, если живём по своему времени, то проблем никаких. Метсола – лучший игрок матча», — передаёт слова Хохрякова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Через два дня, 28 января, команды снова встретятся в Хабаровске на льду «Платинум-Арены». Начало матча — в 12:00 мск.

Лямся: у «Салавата» нет проблем с мотивацией, хотим попасть в топ-2 на Востоке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021