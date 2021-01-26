Хохряков: в Хабаровске всегда тяжело играть. Метсола — лучший игрок матча

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков прокомментировал победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

«Самое главное, что мы победили. В Хабаровске всегда тяжело играть. Сказывается разница во времени, маленькая площадка, «Амур» бежит. Было бы здорово, если бы во всей лиге размеры площадок были одинаковые. Я бы не сказал, что мы плохо начали матч. «Амур» неплохо играет, никакой недооценки соперника нет. Ощущаем себя нормально, если живём по своему времени, то проблем никаких. Метсола – лучший игрок матча», — передаёт слова Хохрякова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Через два дня, 28 января, команды снова встретятся в Хабаровске на льду «Платинум-Арены». Начало матча — в 12:00 мск.