«Нефтехимик» отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Сибири»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 1:3, 2:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Сибири» Ефим Гуркин, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Три очка также набрал Егор Миловзоров (1+2), по два — у Виктора Комарова (1+1), Александра Шарова (1+1) и Олега Ли (1+1).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Нефтехимик» в Нур-Султане — с местным «Барысом». Обе встречи состоятся 28 января.