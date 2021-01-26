«Нефтехимик» отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Сибири»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 1:3, 2:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Одним из главных героев встречи стал защитник «Сибири» Ефим Гуркин, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Три очка также набрал Егор Миловзоров (1+2), по два — у Виктора Комарова (1+1), Александра Шарова (1+1) и Олега Ли (1+1).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Нефтехимик» в Нур-Султане — с местным «Барысом». Обе встречи состоятся 28 января.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2021, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
6 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гуркин (Миловзоров, Ермаков) – 01:31' (5x5) 2:0 Шаров (Комаров) – 11:48' (5x5) 3:0 Комаров (Шашков, Шаров) – 15:44' (5x5) 3:1 Волгин (Галузин) – 19:48' (5x4) 3:2 Гудачек – 31:50' (5x5) 3:3 Абросимов (Юханссон, Порядин) – 33:41' (5x5) 3:4 Энлунд (Гудачек, Хайруллин) – 34:42' (5x5) 4:4 Гуркин (Руохомаа, Коротков) – 38:24' (5x5) 5:4 Ли (Миловзоров, Гуркин) – 44:40' (5x4) 6:4 Миловзоров (Ли) – 59:49' (en)
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