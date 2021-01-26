Воробьёв: рады за Денниса Расмуссена. Он провёл очень хороший матч с «Автомобилистом»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:3).
«Хорошая игра, уровня плей-офф, жёсткая. Обе команды бились. В первом периоде мы быстро забили, потом отдали инициативу, второй и третий периоды нам удались. Рады, что склонили чашу весов в свою пользу. Конечно, мы рады за Денниса Расмуссена. Он провёл очень хороший матч, дважды забил», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Это пятая кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 28 января.
«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв в гостях «Автомобилист»
Рекомендуем вам
- 26 января 2021
-
19:47
-
19:27
-
19:10
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:25
-
17:47
-
17:26
-
17:11
-
16:35
-
16:17
-
15:45
-
15:00
-
14:50
-
14:46
-
14:42
-
14:25
-
14:17
-
14:16
-
13:51
-
13:15
-
12:56
-
12:35
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:05
-
10:57
-
10:45
-
10:34
-
10:11
-
09:45
-
09:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам