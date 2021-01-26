Воробьёв: рады за Денниса Расмуссена. Он провёл очень хороший матч с «Автомобилистом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:3).

«Хорошая игра, уровня плей-офф, жёсткая. Обе команды бились. В первом периоде мы быстро забили, потом отдали инициативу, второй и третий периоды нам удались. Рады, что склонили чашу весов в свою пользу. Конечно, мы рады за Денниса Расмуссена. Он провёл очень хороший матч, дважды забил», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Это пятая кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 28 января.