«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв в гостях «Автомобилист»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Металлурга» Деннис Расмуссен, который забросил победную шайбу в концовке третьего периода, оформив дубль. По два очка в составе гостей набрали Тейлор Бек (1+1) и Сергей Плотников (0+2). У «Автомобилиста» отличились Сергей Зборовский, Вячеслав Литовченко и Алексей Макеев.

Это пятая кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 28 января.