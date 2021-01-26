«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв в гостях «Автомобилист»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Металлурга» Деннис Расмуссен, который забросил победную шайбу в концовке третьего периода, оформив дубль. По два очка в составе гостей набрали Тейлор Бек (1+1) и Сергей Плотников (0+2). У «Автомобилиста» отличились Сергей Зборовский, Вячеслав Литовченко и Алексей Макеев.
Это пятая кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 28 января.
- 26 января 2021
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