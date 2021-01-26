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«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв в гостях «Автомобилист»

«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв в гостях «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Металлурга» Деннис Расмуссен, который забросил победную шайбу в концовке третьего периода, оформив дубль. По два очка в составе гостей набрали Тейлор Бек (1+1) и Сергей Плотников (0+2). У «Автомобилиста» отличились Сергей Зборовский, Вячеслав Литовченко и Алексей Макеев.

Это пятая кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 28 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2021, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Бек (Дронов, Мозякин) – 00:40' (5x4)   1:1 Зборовский (Дженовей, Бочаров) – 04:28' (5x5)   2:1 Литовченко (Макеев) – 12:31' (5x5)   2:2 Расмуссен (Плотников, Голдобин) – 29:33' (5x5)   2:3 Чибисов (Земчёнок, Плотников) – 40:44' (5x5)   3:3 Макеев (Дженовей) – 43:59' (5x4)   3:4 Расмуссен (Бек, Хольм) – 58:01' (5x5)   3:5 Кулёмин – 59:22' (en)
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