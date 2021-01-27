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Чешский голкипер Витек Ванечек вошёл в историю «Вашингтона»

Чешский голкипер Витек Ванечек вошёл в историю «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Джон Карлсон, Даниэль Спронг и Джастин Шульц. За «Айлендерс» забили Ноа Добсон и Мэттью Барзал. Российский голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 33 броска из 36, другой вратарь Илья Сорокин на лёд не выходил.

Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек отразил 32 броска и одержал третью победу в нынешнем сезоне. «Столичные» набирали очки во всех пяти матчах в этой регулярке, когда ворота команды защищал чешский вратарь. 25-летний дебютант НХЛ стал вторым вратарём в истории «Вашингтона», с которым команда набирала очки в его пяти матчах со старта карьеры в лиге. Рекорд принадлежит Джиму Кэри (семь матчей в сезоне-1994/1995).

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