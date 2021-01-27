«Флорида» обыграла «Коламбус» в серии буллитов, Бобровский совершил 19 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3. Гости отыгрались за 3 секунды до финальной сирены, а затем победили в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Александр Барков и Патрик Хёрнквист (2). Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22, а также сделал два сейва в серии буллитов.

У «Коламбуса» голы забили Кевин Стенлунд, Александр Тексье и Кэм Аткинсон. Российский защитник хозяев Владислав Гавриков провёл на льду 19.54 и заработал показатель полезности «+1». Форвард Михаил Григоренко отыграл 13.21, не реализовал свою попытку в серии буллитов и также заработал показатель полезности «+1».

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Флорида» на выезде сыграет с «Детройт Ред Уингз» 31 января и 1 февраля, а «Коламбус» в гостях проведёт матч с «Чикаго Блэкхоукс» 30 января и 1 февраля.