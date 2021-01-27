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«Флорида» обыграла «Коламбус» в серии буллитов, Бобровский совершил 19 сейвов

«Флорида» обыграла «Коламбус» в серии буллитов, Бобровский совершил 19 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3. Гости отыгрались за 3 секунды до финальной сирены, а затем победили в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Александр Барков и Патрик Хёрнквист (2). Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22, а также сделал два сейва в серии буллитов.

У «Коламбуса» голы забили Кевин Стенлунд, Александр Тексье и Кэм Аткинсон. Российский защитник хозяев Владислав Гавриков провёл на льду 19.54 и заработал показатель полезности «+1». Форвард Михаил Григоренко отыграл 13.21, не реализовал свою попытку в серии буллитов и также заработал показатель полезности «+1».

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Флорида» на выезде сыграет с «Детройт Ред Уингз» 31 января и 1 февраля, а «Коламбус» в гостях проведёт матч с «Чикаго Блэкхоукс» 30 января и 1 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стенлунд (Койву, Кукан) – 02:11' (5x5)   2:0 Тексье (Бьёркстранд, Дженнер) – 09:17' (5x5)   2:1 Вераге (Дюклер, Веннберг) – 13:11' (5x5)   2:2 Барков (Вераге, Дюклер) – 23:53' (5x5)   3:2 Аткинсон (Фолиньо, Савар) – 41:20' (4x5)   3:3 Хёрнквист (Экблад, Уигар) – 59:57' (6x5)   3:4 Хёрнквист – 65:00' (ПБ)
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