Валерий Ничушкин забил первый гол в сезоне НХЛ, отличившись в меньшинстве

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В ходе второго периода хозяева впереди — 7:2.

Одну из шайб «лавин» записал на свой счёт российский нападающий Валерий Ничушкин. 25-летний форвард воспользовался грубой ошибкой нападающего «акул» Джона Леонарда, перехватил шайбу при игре в меньшинстве, после чего реализовал выход «один в ноль» с Мартином Джонсом. Для Ничушкина заброшенная шайба стала первой в нынешнем сезоне НХЛ. В первом периоде матча россиянин также набрал и первое очко в этой регулярке, ассистировав Йоонасу Донскому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.