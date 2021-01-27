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«Нэшвилл» обыграл «Чикаго», шайба на счету Тренина

«Нэшвилл» обыграл «Чикаго», шайба на счету Тренина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Претдаторз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский форвард Яков Тренин, забивший впервые в сезоне, а также Микаэль Гранлунд и Роман Йози. У «Чикаго» голы на свой счёт записали Дилан Строум и Маттиас Янмарк. Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 18.42 на площадке заработал показатель полезности «-2».

«Нэшвилл» прервал свою неудачную серию из трёх поражений, а «Чикаго» проиграл впервые за три игры.

Следующий матч команды проведут между собой 28 января, затем «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 31 января и 2 февраля, а «Чикаго» дома примет «Коламбус Блю Джекетс» 30 января и 1 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Строум (Шоу, Кубалик) – 02:59' (5x4)   1:1 Тренин (Оливье) – 24:47' (5x5)   1:2 Янмарк – 31:43' (5x5)   2:2 Гранлунд (Казинс, Экхольм) – 51:06' (5x5)   3:2 Йози (Гранлунд, Хаула) – 61:57' (3x3)
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