«Нэшвилл» обыграл «Чикаго», шайба на счету Тренина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Претдаторз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский форвард Яков Тренин, забивший впервые в сезоне, а также Микаэль Гранлунд и Роман Йози. У «Чикаго» голы на свой счёт записали Дилан Строум и Маттиас Янмарк. Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 18.42 на площадке заработал показатель полезности «-2».

«Нэшвилл» прервал свою неудачную серию из трёх поражений, а «Чикаго» проиграл впервые за три игры.

Следующий матч команды проведут между собой 28 января, затем «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 31 января и 2 февраля, а «Чикаго» дома примет «Коламбус Блю Джекетс» 30 января и 1 февраля.