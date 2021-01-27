Адвокат Пелагеи: Телегин лгал жене о своём реальном доходе и скрывал его

Филипп Рябченко, адвокат Пелагеи, поделился подробностями судебного процесса по поводу развода певицы и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина.
«Слухи о том, что Пелагея растратила все миллионы Телегина, а теперь в суде пытается отсудить всё, что у него осталось? Это неправда. Как и всё, что рассказывают анонимные источники, а иногда и адвокаты Телегина. Квартиру за 85 миллионов, в покупке которой он не участвовал, Телегин продолжает делить через суд. Это жильё Пелагеи, купленное на деньги её матери, мы об этом неоднократно говорили и предоставили в суд все доказательства. Телегин не покупал эту недвижимость, как он может её «отдать»? Наоборот, на иск Пелагеи о расторжении брака и взыскании алиментов он подал встречный иск на раздел имущества, в том числе этой квартиры.
Как сейчас выяснилось в суде, миллионы, о которых рассказывают подруги Телегина, действительно были. Однако Пелагея не то что их не тратила, но и не знала об их существовании, так как Телегин лгал жене о своём реальном доходе и скрывал его. После того как Телегин вдруг стал претендовать на квартиру Пелагеи и дочки, мы также заявили иск о разделе всего имущества супругов, включая денежные средства на счетах обоих. Данное требование Пелагеи основано исключительно на законе и было спровоцировано иском и лживыми высказываниями Телегина и его друзей в СМИ», — приводит слова Рябченко StarHit.
- 27 января 2021
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