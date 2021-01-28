«Чикаго» добавил ещё одного игрока в список отстранённых от игр по протоколу COVID-19

25-летний шведский центральный нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Лукас Валльмарк внесён клубом в список отстранённых от игр согласно протоколу COVID-19, сообщает корреспондент Chicago Sun-Times Бэн Поуп в «Твиттере».
Накануне Валльмарк пропустил две подряд встречи «Чикаго» без объяснения причин. Ранее в составе «Блэкхоукс» были отстранены ещё два игрока – второй бомбардир команды Алекс Дебринкэт и соотечественник Валльмарка – защитник Адам Буквист.
Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.
В текущем сезоне Валльмарк провёл 5 встреч за «Чикаго», в которых отметился 3 результативными передачами при показателе полезности «0».
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