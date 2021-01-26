Один из лучших бомбардиров «Чикаго» отстранён от игр НХЛ по протоколу COVID-19

23-летний американский крайний форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт и его 20-летний шведский одноклубник, играющий на позиции защитника, Адам Боквист внесены в список отстранённых от игр НХЛ по протоколу COVID-19, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон в «Твиттере».



Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.



В текущем сезоне Дебринкэт провёл 6 встреч за «Чикаго», в которых набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-1». Он является вторым бомбардиром команды. Боквист за аналогичный отрезок отметился 3 (0+3) результативными действиями и заработал коэффициент полезности «-1».

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