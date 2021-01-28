Худобин – о перенесённой операции: стало комфортнее держать клюшку и обращаться с шайбой

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как относится к возможной ротации на старте сезона, последствиях операции и отложенном старте сезона.
«Отдыхать мне или нет — решать тренерам, но сам могу сказать, что готов играть в каждом матче. Безусловно, нужно заботиться о своём теле, о том, чтобы оно получало достаточно отдыха. Расписание нам предстоит тяжёлое, но вместе с тем мы — профессионалы, которые должны выполнять свою работу, что бы ни потребовалось. Если тренеры решат, что нуждаются во мне даже в ситуации спаренных матчей, то я к этому готов. Таков мой менталитет.
Сейчас уже точно могу сказать, что улучшение после операции есть. Я не сразу его почувствовал, но, когда закончил процедуру реабилитации, увидел, насколько мне стало комфортнее держать клюшку и обращаться с шайбой. Наконец-то снова могу держать лезвие клюшки в любом положении, с чем в прошлом году у меня были проблемы. Теперь же без проблем могу и передачу отдать, и даже бросить.
Отложенный старт? Восприняли как должное. Что поделать, если в мире случилась такая пандемия. Много наших ребят из-за нее вылетело. Без этих переносов у нас элементарно не набиралось игроков на команду. По протоколу отсидели 10 дней в карантине, и только потом вернулись к тренировкам. Мысли были скорее о том, что «Нэшвиллу», нашему первому сопернику, который уже успел сыграть несколько матчей, будет полегче. Постарались, насколько могли, подготовиться к старту», — приводит слова Худобина русская версия официального сайта НХЛ.
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