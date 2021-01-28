«Ванкувер» обыграл «Оттаву», Зайцев и Дадонов очков не набрали

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Мотт (2), Джей Ти Миллер (2) и Элиас Петтерссон.

Единственный гол в составе гостей забил Джош Норрис. Российский форвард «Сенаторз» Евгений Дадонов за 19.01 на площадке четыре раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У защитника гостей Никиты Зайцева за 22.41 на льду показатель полезности «0».

Это поражение стало для «Оттавы» шестым подряд, а «Ванкувер» одержал вторую подряд победу после двух поражений.

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Ванкувер» в гостях сыграет с «Виннипегом» 31 января, а «Оттава» проведёт выездные встречи с «Эдмонтон Ойлерз» 1 и 3 февраля.