«Ванкувер» обыграл «Оттаву», Зайцев и Дадонов очков не набрали

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Мотт (2), Джей Ти Миллер (2) и Элиас Петтерссон.
Единственный гол в составе гостей забил Джош Норрис. Российский форвард «Сенаторз» Евгений Дадонов за 19.01 на площадке четыре раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У защитника гостей Никиты Зайцева за 22.41 на льду показатель полезности «0».
Это поражение стало для «Оттавы» шестым подряд, а «Ванкувер» одержал вторую подряд победу после двух поражений.
Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Ванкувер» в гостях сыграет с «Виннипегом» 31 января, а «Оттава» проведёт выездные встречи с «Эдмонтон Ойлерз» 1 и 3 февраля.
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