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«Ванкувер» обыграл «Оттаву», Зайцев и Дадонов очков не набрали

«Ванкувер» обыграл «Оттаву», Зайцев и Дадонов очков не набрали
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Мотт (2), Джей Ти Миллер (2) и Элиас Петтерссон.

Единственный гол в составе гостей забил Джош Норрис. Российский форвард «Сенаторз» Евгений Дадонов за 19.01 на площадке четыре раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У защитника гостей Никиты Зайцева за 22.41 на льду показатель полезности «0».

Это поражение стало для «Оттавы» шестым подряд, а «Ванкувер» одержал вторую подряд победу после двух поражений.

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Ванкувер» в гостях сыграет с «Виннипегом» 31 января, а «Оттава» проведёт выездные встречи с «Эдмонтон Ойлерз» 1 и 3 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2021, четверг. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мотт (Майерс, Бигл) – 02:06' (5x5)   1:1 Норрис (Ткачук, Батерсон) – 08:16' (5x4)   2:1 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 21:16' (5x5)   3:1 Миллер (Бенн) – 27:29' (5x5)   4:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 37:16' (5x5)   5:1 Мотт (Бигл) – 51:46' (5x5)
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