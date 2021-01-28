Разин: очень жалею о сказанном на пресс-конференции после матча «Автомобилист» – «Югра»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, какую свою пресс-конференцию навсегда хотел бы стереть из информационного поля.

«Пресс-конференцию после матча «Автомобилист» – «Югра». Хотя я прямо готовил речь, потому что мне было очень обидно. Всё-таки на тот момент результат «Автомобилиста» был лучшим в КХЛ. Учитывая, что команду я принял в мае и оставалось всего шесть игроков на контракте. Мы ту команду сформировали из того, что было, и показали лучший результат в истории «Авто», лучший результат в плей-офф. Кроме ЦСКА в том Кубке Гагарина мы с чемпионской «Магниткой» сыграли лучше всех.

На следующий год всё это обосралось. Было немножко обидно, всё это на эмоциях, и сейчас я очень жалею о том, что сказал. Не надо было. Я считаю, что для Екатеринбурга я нормально отработал. Сейчас у команды совсем другой спонсор, совсем другие условия. Считаю, что приложил к этому руку – в тот сезон очень многих болельщиков в сторону «Автомобилиста» развернул. Может быть, и УГМК», – цитирует Разина Sports.ru.

19 января 2017 года ханты-мансийская «Югра» под руководством Разина добилась выездной победы над екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 2:0. На послематчевой пресс-конференции Разин припомнил главному тренеру уральцев Владимиру Крикунов все его колкие высказывания после прихода на этот пост.