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Россия заняла пятое место по проценту игроков в НХЛ в этом сезоне

Россия заняла пятое место по проценту игроков в НХЛ в этом сезоне
Хоккей / НХЛ 0

Издание The Athletic провело исследование национального состава игроков, принимающих участие в этом сезоне Национальной хоккейной лиги.

43% игроков лиги являются представителями Канады, второе место по числу представителей занимает США (26,8%), на третьем месте находится Швеция (10,5).

Четвёртое место занимает Финляндия (5,9%), которая обошла Россию (5,3%). При этом сокращается численность чешских (3,2) и словацких (0,8%) игроков. В топ-10 также оказались Швейцария (1,3%), Германия (1%) и Дания (0,7%).

В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

«Рейнджерс» — самая молодая команда в этом сезоне НХЛ, «Вашингтон» — самая возрастная
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