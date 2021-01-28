Науменков обогнал Сошникова по голам в новых клубах после их обмена

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Салават Юлаев». После второго периода счёт в матче равный — 2:2.

Автором второй шайбы гостей стал защитник Михаил Науменков, для которого этот гол стал четвёртым после обмена в «Салават» из ЦСКА. 27-летний игрок обороны проводит 18-й матч в уфимской команде — после обмена в его активе 9 (4+5) очков.

Напомним, что в обратном направлении проследовал нападающий Никита Сошников. 27-летний форвард провёл за «армейский» клуб 16 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. Таким образом, защитник Науменков обогнал форварда Сошникова по голам в новых клубах после их обмена. Безголевая серия Сошникова на данный момент составляет 10 матчей. В последний раз он забивал 22 декабря 2020 года в ворота санкт-петербургского СКА (3:4 Б).