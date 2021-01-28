Геннадий Орлов: правильно, что у белорусов отобрали ЧМ по хоккею

Известный комментатор Геннадий Орлов поддержал то, что у Беларуси отобрали право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

«Могут ли Россию лишить крупных турниров, как это сделали с Беларусью? Всё может быть. Я не отрицаю. Но всё-таки у нас ещё не так, как в Беларуси. Там уже откровенно издевается руководитель Лукашенко над своими людьми, в том числе над спортсменами. Те обращаются ко всему миру, пишут открытые письма.

Я считаю, что правильно отобрали у белорусов хоккейный чемпионат мира. А зачем им давать? И если бы оставили, то половина команд бы не приехали туда. Конфликтная ситуация. Надеюсь, у нас будет лучше», — рассказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».