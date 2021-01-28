Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Геннадий Орлов: правильно, что у белорусов отобрали ЧМ по хоккею

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Геннадий Орлов: правильно, что у белорусов отобрали ЧМ по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Известный комментатор Геннадий Орлов поддержал то, что у Беларуси отобрали право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

«Могут ли Россию лишить крупных турниров, как это сделали с Беларусью? Всё может быть. Я не отрицаю. Но всё-таки у нас ещё не так, как в Беларуси. Там уже откровенно издевается руководитель Лукашенко над своими людьми, в том числе над спортсменами. Те обращаются ко всему миру, пишут открытые письма.

Я считаю, что правильно отобрали у белорусов хоккейный чемпионат мира. А зачем им давать? И если бы оставили, то половина команд бы не приехали туда. Конфликтная ситуация. Надеюсь, у нас будет лучше», — рассказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021