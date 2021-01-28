Голкипер Джимми Ховард, 14 сезонов игравший за «Детройт», завершил карьеру

Голкипер Джимми Ховард, всю карьеру выступавший за «Детройт Ред Уингз», но не получивший предложения о новом контракте, решил завершить карьеру. Об этом информирует официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Ховард выиграл только 2 матча из 29. Голкипер отражал 88,2% бросков и продемонстрировал коэффициент надёжности 4,2. Всю карьеру в НХЛ 36-летний голкипер провёл в составе «Детройта». Он был выбран на драфте-2003 под общим 64-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2005/2006.

За время пребывания в «Ред Уингз» вратарь провёл 543 матча, в среднем отражая 91,2% бросков и пропуская 2,62 шайбы. Он занимает 3-е место среди всех вратарей в истории клуба по сыгранным матчам и победам.