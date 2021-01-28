Матвей Мичков оформил первый хет-трик в МХЛ

16-летний нападающий молодёжного клуба «СКА-1946» Матвей Мичков в домашнем матче с ХК «Рига» (7:0) оформил первый хет-трик в Молодёжной хоккейной лиге.
В нынешнем сезоне Мичков забросил 29 шайб. Он является одним из лучших снайперов МХЛ. Форвард набрал 44 (29+15) очка в 41 матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть в «твиттере» «СКА-1946».
Молодой хоккеист в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде, где сборная России до 16 лет завоевала золото. Смог набрать 14 (9+5) очков, установив тем самым рекорд юношеских Олимпийских игр. Кроме того, Матвей считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.
Мичков родом из Перми. В девятилетнем возрасте получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива», откуда в мае 2020 года перешёл в СКА.
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