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«Вашингтон» отыгрался с 0:3 в матче с «Айлендерс», забив Варламову 4 гола за 5 минут

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:3. Отметим, в первом периоде «Айлендерс» забросили три безответных шайбы в ворот хозяев. Отличились Оливер Вальстрё, Кейси Сизикас и Андерс Ли. Во втором периоде «Вашингтону» удалось забросить три шайбы за три минуты. Дубль в свой актив записал Конор Шири и ещё по одной шайбе забросили Гарнета Хэтэуэймя и Джон Карлсон.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Этот матч пропускают российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, которые находятся на карантине. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.