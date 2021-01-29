2 очка Панарина помогли «Рейнджерс» прервать 4-матчевую серию поражений

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в овертайме одержал победу над «Баффало Сэйбрз» — 3:2 ОТ.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами. У «Рейнджерс» отличились Райан Строум и Артемий Панарин, а у «Баффало» — Джек Айкел и Сэм Райнхарт. Принёс победу «синерубашечникам» в этой встрече точный бросок Алексиса Лафренье, отметившегося 1-м набранным очком в НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин помимо заброшенной шайбы отдал и результативную передачу, заработав показатель полезности «+2» за 21 минуту и 6 секунд игрового времени. Теперь на его счету 8 (3+5) набранных очков в 7 играх. Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич также заработал балл за результативность, поучаствовав во взятии ворот Строумом.

Игорь Шестёркин отразил 23 из 25 бросков по воротам.