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2 очка Панарина помогли «Рейнджерс» прервать 4-матчевую серию поражений

2 очка Панарина помогли «Рейнджерс» прервать 4-матчевую серию поражений
Хоккей / НХЛ 0
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в овертайме одержал победу над «Баффало Сэйбрз» — 3:2 ОТ.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами. У «Рейнджерс» отличились Райан Строум и Артемий Панарин, а у «Баффало» — Джек Айкел и Сэм Райнхарт. Принёс победу «синерубашечникам» в этой встрече точный бросок Алексиса Лафренье, отметившегося 1-м набранным очком в НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин помимо заброшенной шайбы отдал и результативную передачу, заработав показатель полезности «+2» за 21 минуту и 6 секунд игрового времени. Теперь на его счету 8 (3+5) набранных очков в 7 играх. Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич также заработал балл за результативность, поучаствовав во взятии ворот Строумом.

Игорь Шестёркин отразил 23 из 25 бросков по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Строум (Панарин, Бучневич) – 09:44' (5x5)   1:1 Айкел (Райнхарт) – 19:38' (5x5)   1:2 Панарин – 36:10' (4x4)   2:2 Райнхарт (Холл, Олофссон) – 44:47' (5x4)   2:3 Лафренье (Блэквелл) – 62:47' (3x3)
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