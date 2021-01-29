Чешский голкипер Витек Ванечек находится в одном удачном матче от рекорда «Вашингтона»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:3 крупно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», нанеся подопечным Барри Тротца третье поражение подряд.

Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек отразил 27 бросков и одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. «Столичные» набирали очки во всех шести матчах в этой регулярке, когда ворота команды защищал чешский вратарь. 25-летний дебютант НХЛ стал вторым вратарём в истории «Вашингтона», с которым команда набирала очки в его шести матчах со старта карьеры в лиге.

Рекорд принадлежит Джиму Кэри (семь матчей в сезоне-1994/1995). Таким образом, Ванечек находится в одном удачном матче от рекорда «Вашингтона».