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Чешский голкипер Витек Ванечек находится в одном удачном матче от рекорда «Вашингтона»

Чешский голкипер Витек Ванечек находится в одном удачном матче от рекорда «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:3 крупно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», нанеся подопечным Барри Тротца третье поражение подряд.

Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек отразил 27 бросков и одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. «Столичные» набирали очки во всех шести матчах в этой регулярке, когда ворота команды защищал чешский вратарь. 25-летний дебютант НХЛ стал вторым вратарём в истории «Вашингтона», с которым команда набирала очки в его шести матчах со старта карьеры в лиге.

Рекорд принадлежит Джиму Кэри (семь матчей в сезоне-1994/1995). Таким образом, Ванечек находится в одном удачном матче от рекорда «Вашингтона».

Чешский голкипер Витек Ванечек вошёл в историю «Вашингтона»
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