Чешский голкипер Витек Ванечек находится в одном удачном матче от рекорда «Вашингтона»
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:3 крупно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», нанеся подопечным Барри Тротца третье поражение подряд.
Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек отразил 27 бросков и одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. «Столичные» набирали очки во всех шести матчах в этой регулярке, когда ворота команды защищал чешский вратарь. 25-летний дебютант НХЛ стал вторым вратарём в истории «Вашингтона», с которым команда набирала очки в его шести матчах со старта карьеры в лиге.
Рекорд принадлежит Джиму Кэри (семь матчей в сезоне-1994/1995). Таким образом, Ванечек находится в одном удачном матче от рекорда «Вашингтона».
Чешский голкипер Витек Ванечек вошёл в историю «Вашингтона»
Рекомендуем вам
- 29 января 2021
-
07:09
-
06:57
-
06:54
-
06:48
-
06:40
-
06:37
-
06:28
-
06:27
-
06:13
-
06:01
-
05:43
-
05:39
-
05:28
-
05:25
-
05:02
-
04:48
-
04:31
-
03:54
-
03:46
- 28 января 2021
-
23:54
-
23:37
-
23:18
-
23:00
-
22:44
-
22:26
-
22:25
-
22:13
-
21:45
-
21:34
-
21:06
-
20:51
-
20:21
-
19:56
-
19:43
-
19:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам