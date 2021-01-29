3 очка Гурьянова помогли «Далласу» продолжить победную серию со старта сезона НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» одержал 4-ю подряд победу со старта сезона, обыграв на своём льду «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:3.
В составе «Далласа» отличились Джо Павелски, Эндрю Кальяно, Денис Гурьянов, Джейми Олексяк, Тай Делландреа, Джастин Даулинг и Йон Клингберг. У «Детройта» — Валттери Фильппула, Тайлер Бертуцци и Дэнни Декайзер.
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Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов помимо заброшенной шайбы отметился и двумя результативными передачами. Его игровое время составило 14 минут 38 секунд, а показатель полезности – «+2». Его одноклубник и соотечественник Александр Радулов также набрал балл за результативность, отдав голевую передачу, и заработал коэффициент полезности «+2».
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин остался на этот матч в запасе. Его коллега Джейк Эттингер отразил 18 бросков из 21.
Форвард «Детройта» Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-3».
«Даллас», набрав 8 очков в 4 встречах, отстаёт лишь на один балл от «Коламбус Блю Джекетс» в турнирной таблице Центрального дивизиона, имеющего в своём активе на 4 игры больше. «Детройт» (5) замыкает таблицу.
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