Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

3 очка Гурьянова помогли «Далласу» продолжить победную серию со старта сезона НХЛ

3 очка Гурьянова помогли «Далласу» продолжить победную серию со старта сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» одержал 4-ю подряд победу со старта сезона, обыграв на своём льду «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:3.

В составе «Далласа» отличились Джо Павелски, Эндрю Кальяно, Денис Гурьянов, Джейми Олексяк, Тай Делландреа, Джастин Даулинг и Йон Клингберг. У «Детройта» — Валттери Фильппула, Тайлер Бертуцци и Дэнни Декайзер.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов помимо заброшенной шайбы отметился и двумя результативными передачами. Его игровое время составило 14 минут 38 секунд, а показатель полезности – «+2». Его одноклубник и соотечественник Александр Радулов также набрал балл за результативность, отдав голевую передачу, и заработал коэффициент полезности «+2».

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин остался на этот матч в запасе. Его коллега Джейк Эттингер отразил 18 бросков из 21.

Форвард «Детройта» Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-3».

«Даллас», набрав 8 очков в 4 встречах, отстаёт лишь на один балл от «Коламбус Блю Джекетс» в турнирной таблице Центрального дивизиона, имеющего в своём активе на 4 игры больше. «Детройт» (5) замыкает таблицу.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Павелски (Керо, Хейсканен) – 11:36' (5x5)   2:0 Кольяно (Даулинг, Гурьянов) – 27:56' (5x5)   2:1 Фильппула (Манта, Стечер) – 31:59' (5x5)   3:1 Гурьянов – 34:45' (5x5)   4:1 Олексяк (Хейсканен, Керо) – 44:18' (5x5)   4:2 Бертуцци (Гронек, Ларкин) – 47:26' (5x4)   4:3 Декайзер (Расмуссен, Юус) – 53:04' (5x5)   5:3 Делландреа (Хейсканен, А. Радулов) – 54:52' (5x4)   6:3 Даулинг (Дикинсон, Гурьянов) – 56:24' (en)   7:3 Клингберг (Делландреа) – 58:29' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021