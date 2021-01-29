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«Колорадо» всухую обыграл «Сан-Хосе». Ничушкин – без очков, Кныжов с «-1»

«Колорадо» всухую обыграл «Сан-Хосе». Ничушкин – без очков, Кныжов с «-1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» одержал сухую победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 3:0.

Счёт в матче был открыт лишь в середине 3-го периода – отличился форвард «Колорадо» Назем Кадри. Уже спустя две минуты Андре Бураковски удвоил преимущество, а в самом конце встречи Кадри оформил дубль, реализовав большинство.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 12 минут 59 секунд и завершил встречу при показателе полезности «0», не отметившись результативными действиями. Его соотечественник из «Шаркс» защитник Николай Кныжов за 8 минут 50 секунд заработал «-1».

«Колорадо», набрав 10 очков в 8 играх, занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» (6) располагается на последнем месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кадри (Саад, Донской) – 49:55' (5x5)   2:0 Бураковски (Кадри, Саад) – 51:53' (5x5)   3:0 Кадри (Макар, Маккиннон) – 58:54' (5x4)

В параллельном матче «Аризона Койотс» одержал победу над «Анахайм Дакс» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сильверберг – 03:16' (5x5)   1:1 Дворак (Чикран, Брассар) – 27:43' (5x5)   2:1 Гарланд (Истерли, Келлер) – 40:52' (5x5)   2:2 Хайнен (Комтуа, Фаулер) – 48:57' (5x4)   3:2 Дворак (Кессел, Шмальц) – 55:34' (5x4)
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