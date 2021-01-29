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«Колорадо» всухую обыграл «Сан-Хосе». Ничушкин – без очков, Кныжов с «-1»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» одержал сухую победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 3:0.

Счёт в матче был открыт лишь в середине 3-го периода – отличился форвард «Колорадо» Назем Кадри. Уже спустя две минуты Андре Бураковски удвоил преимущество, а в самом конце встречи Кадри оформил дубль, реализовав большинство.

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Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 12 минут 59 секунд и завершил встречу при показателе полезности «0», не отметившись результативными действиями. Его соотечественник из «Шаркс» защитник Николай Кныжов за 8 минут 50 секунд заработал «-1».

«Колорадо», набрав 10 очков в 8 играх, занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» (6) располагается на последнем месте.

В параллельном матче «Аризона Койотс» одержал победу над «Анахайм Дакс» — 3:2.