Россия непобедима на Евротуре! Первый турнир Брагина закончился разгромом финнов

На третий матч Кубка Первого канала Валерий Брагин не выпустил двух игроков санкт-петербургского СКА – Владимира Ткачёва и Антона Бурдасова. Кто-то посчитал, что тренер таким образом дал отдохнуть лидерам «армейцев» перед скорой встречей с ЦСКА, но куда вероятнее, что у Бурдасова повреждение, полученное в игре с чехами, оказалось довольно серьёзным, а в Ткачёве наставник сборной России попросту разочаровался.

В результате место в первой тройке с Шипачёвым и Чибисовым занял Кирилл Марченко, а во втором звене с Кузьменко и Морозовым вышел Егор Коршков. Третье и четвёртое сочетания, отлично сыгравшие вчера, остались без изменений, а в защитной линии отдых получили Ожиганов и Юдин, хотя последний, вероятно, пал жертвой своей недисциплинированности. Место в воротах в игре с Финляндией ожидаемо занял Александр Самонов, что лишний раз подтвердило, что Россия на домашнем турнире собирается играть на победу в каждом матче, а потому все решения тренерского штаба будут такими же, как в любой официальной игре на международном турнире.



В начале встречи команды вели довольно вялую борьбу за инициативу, особо не обостряя и уделяя больше внимания тому, чтобы не пропустить. При этом сборная России неплохо двигалась и создавала больше моментов, а на 14-й минуте забила на отложенном штрафе. Вадим Шипачёв и Егор Яковлев разыграли красивую «стеночку» перед воротами Олкинуоры, и капитан нашей команды вонзил шайбу в цель.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Пропущенная шайба, как показалось, совсем расстроила финнов, и у них пропали последние искры запала. Подопечные Ялонена играли, будто нехотя, Россия владела преимуществом и периодически что-то выдумывала у чужих ворот.



В первом периоде мог забить Коршков, но не попал по шайбе из убойной позиции, в начале второго с пятачка опасно бросал Мамин. Автор дубля в матче с чехами забить не сумел, зато помог отличиться Воронкову в контратаке. Форварды ЦСКА и «Ак Барса» показали отличное взаимодействие на скорости и увеличили преимущество россиян в счёте.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Воронков, один из самых активных игроков сборной России, на этом не остановился и вскоре оформил дубль. В этом эпизоде Дмитрий многое для гола сделал сам: вылез на пятак, бросил, добил и, конечно, отпраздновал успех.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Финны, хоть внешне и не производили впечатления команды, которая психологически готова побеждать, но по статистике почти не уступали сборной России (броски на равных, вбрасывания на порядок лучше), и моменты у ворот Самонова иногда возникали. Голкипер СКА грамотно всё подчищал, но впервые пропустил ещё после первой шайбы Воронкова. Однако гол Песонена был отменён арбитрами после видеопросмотра – в толкотне на пятачке была обнаружена помеха вратарю.

Впрочем, свой гол экс-форвард «Магнитки» (и будущий новичок «Ак Барса»?) всё-таки забил. На 37-й минуте Чибисов допустил грубейшую ошибку, небрежно откинув шайбу назад в средней зоне, Песонен выкатился «1 в 0» с Самоновым и играючи перехитрил нашего голкипера.



На этом, кстати, матч для Чибисова был завершён (пора нам привыкнуть, что Брагин не прощает ошибок), а заброшенная шайба взбодрила финнов. Остаток второго периода они провели в атаках, могли забивать ещё и делать третий период по-настоящему интересным, но, к счастью, сборная России отбилась.

Вадим Шипачёв стал автором 2500-й шайбы в истории сборной России

Два периода команды обходились совсем без удалений (если не считать тот отложенный штраф, во время которого забил Шипачёв), но в третьем отрезке у судей появилась работа. Сначала в бокс для провинившихся отправился Микаэль Руохомаа, через четыре минуты – Юлиус Юнттила. Но наша сборная не смогла реализовать эти шансы, причём первое большинство и вовсе прошло без моментов.

Но у России были уже другие задачи – впереди маячила третья победа подряд и выигрыш домашнего турнира. После второго неудачного большинства, которое заканчивалось контратаками финнов и российским пробросом, Валерий Брагин даже взял тайм-аут, чтобы успокоить ребят.



Совсем успокоиться не получилось. На 57-й минуте Коршков схватил необязательное удаление, финны сняли вратаря и провели самый горячий отрезок в матче у ворот Самонова, но Россия отбилась, а затем Павел Карнаухов, отобрав шайбу у Руохомаа, поразил пустую финскую «рамку».



Точку в матче поставил Андрей Кузьменко (лучший нападающий сборной России на турнире), отличившись на последних секундах основного времени.



5:1! Сборная России вновь выиграла все матчи на этапе Евротура в сезоне-2020/2021 и завоевала Кубок Первого канала. Пока слишком рано петь дифирамбы Валерию Брагину, но нет сомнений, что у нашей сборной есть стиль, который может принести ей большие победы.