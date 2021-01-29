Куинн: Лафренье — реально чёткий парень. Его время приближается
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о форварде Алексисе Лафренье, забросившем первую шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ).
«Да, все говорят об Алексисе как о таланте мирового уровня. Но кроме того он – четкий парень. И меня не волнует, под каким номером его взяли на драфте – под первым или 271-м. Просто он – реально чёткий парень.
Сегодня Лафренье вообще мог забить четыре гола. Но гораздо важнее, что он забросил свою первую шайбу в лиге именно в таких обстоятельствах, когда нам очень была нужна победа.
Я очень за него рад. И его время приближается. Он играет всё лучше и лучше с каждым матчем. Очень здорово это видеть», – цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
Лафренье: никогда не забуду этот день. Забить победный гол в овертайме — это безумие
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