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Куинн: Лафренье — реально чёткий парень. Его время приближается

Куинн: Лафренье — реально чёткий парень. Его время приближается
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о форварде Алексисе Лафренье, забросившем первую шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ).

«Да, все говорят об Алексисе как о таланте мирового уровня. Но кроме того он – четкий парень. И меня не волнует, под каким номером его взяли на драфте – под первым или 271-м. Просто он – реально чёткий парень.

Сегодня Лафренье вообще мог забить четыре гола. Но гораздо важнее, что он забросил свою первую шайбу в лиге именно в таких обстоятельствах, когда нам очень была нужна победа.

Я очень за него рад. И его время приближается. Он играет всё лучше и лучше с каждым матчем. Очень здорово это видеть», – цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

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