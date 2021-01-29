Чайковски рассказал, кому посвятил хет-трик в матче с «Сочи»

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски прокомментировал хет-трик в матче с «Сочи».



«Какие эмоции были, когда забрасывал третью шайбу? Очень счастлив, у защитников хет-трики не так часто бывают, но я обязан этим команде, очень классные пасы мне отдавали. Самое главное, что мы выиграли, а так — очень счастлив, это здорово!



Третью шайбу засчитали не сразу? Я сразу видел бросок, как шайба зашла в ворота и отскочила от камеры. Возможно, судья не сразу увидел, но я видел, что это был гол.



Как партнёры поздравили в раздевалке? Ребята были очень рады за меня, но самое главное, что мы выиграли этот матч, для нас всех это важнее.



Шайба займет достойное место среди моих трофеев? Сегодня месяц, как родился мой сын, я посвящаю этот хет-трик ему, и когда будет перерыв в чемпионате, я как раз поеду домой и увижусь с ним впервые и подарю ему эту шайбу», — приводит слова Чайковски телеграм-канал москвичей.

Хет-трик защитника Чайковски принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Сочи»