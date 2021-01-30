НХЛ объявила о переносе двух матчей «Вегас» — «Сан-Хосе»
Национальная хоккейная лига объявила, что матчи, запланированные на 1 и 3 февраля между «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс» будут перенесены на более поздний срок из-за коронавируса.
Сообщается, что в настоящее время четыре представителя «Вегаса», включая трёх тренеров, изолированы в связи с протоколом Лиги COVID-19. Тренировочные базы команды будут закрыты до дальнейшего уведомления.
Напомним, первый матч с «Сент-Луис Блюз» (4:5 Б) «Вегас» играл без главного тренера Питера Дебура. Тренерский штаб «Вегаса» пропустил матч в связи с большим риском распространения COVID-19. Игрой команды руководил генеральный менеджер Келли. Позже стало известно, что лидер команды Алекс Пьетранджело также заразился коронавирусом.
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