«Коламбус» на выезде обыграл «Блэкхоукс», Григоренко и Гавриков очков не набрали

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон. Российские игроки «Коламбуса» Михаил Григоренко и Владислав Гавриков за 13.04 и 19.40 на площадке соответственно результативными действиями не отметились.
У «Чикаго» единственный гол забил Дилан Строум. Россиянин Никита Задоров провёл на льду 17.12 и заработал показатель полезности «0».
Это поражение стало для «Чикаго» третьим подряд, у «Коламбуса» вторая подряд победа.
Следующий матч команды проведут между собой 1 февраля, затем «Коламбус» примет «Даллас Старз» 3 и 5 февраля, а «Чикаго» дома сыграет с «Каролиной Харрикейнз» также 3 и 5 февраля.
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