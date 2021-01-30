Маршан — о матче с «Кэпиталз»: не хочу дразнить медведя, буду держаться подальше от Хары

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», в котором впервые сыграет против экс-капитана клуба Здено Хары.

«Он один из тех парней, для кого ты на льду только противник. У него там не бывает друзей. Он будет биться и сражаться. Ни в коем случае не собираюсь дразнить медведя. Лучшее, что могу сделать, это держаться от него подальше. Если окажешься в пределах его досягаемости, то никуда не денешься», – приводит слова Маршана ESPN.

43-летний Хара провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В межсезонье он подписал с «Кэпиталз» однолетнее соглашение на $ 795 тыс.

Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» состоится завтра, 31 января, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Начало — в 3:00 мск.