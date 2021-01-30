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СКА разгромил «Спартак» со счётом 5:0

СКА разгромил «Спартак» со счётом 5:0
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2021, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бенгтссон (Галенюк, Цицюра) – 09:26' (5x5)   0:2 Кемппайнен – 09:44' (5x5)   0:3 Морозов (Бурдасов, Галимов) – 38:15' (5x5)   0:4 Кетов – 41:09' (4x5)   0:5 Бурдасов (Морозов, Бенгтссон) – 50:40' (5x4)

На 10-й минуте Лукас Бенгтссон вывел гостей вперёд. Через 18 секунд Йоонас Кемппайнен увеличил преимущество СКА, а в конце второго периода Иван Морозов забросил ещё одну шайбу. В начале третьего игрового отрезка Евгений Кетов забил в меньшинстве, а в середине периода Антон Бурдасов реализовал большинство.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 1 февраля в Москве встретится с местным «Динамо», а «Спартак» 3 февраля в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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