СКА разгромил «Спартак» со счётом 5:0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 10-й минуте Лукас Бенгтссон вывел гостей вперёд. Через 18 секунд Йоонас Кемппайнен увеличил преимущество СКА, а в конце второго периода Иван Морозов забросил ещё одну шайбу. В начале третьего игрового отрезка Евгений Кетов забил в меньшинстве, а в середине периода Антон Бурдасов реализовал большинство.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 1 февраля в Москве встретится с местным «Динамо», а «Спартак» 3 февраля в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».
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