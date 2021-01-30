СКА разгромил «Спартак» со счётом 5:0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 10-й минуте Лукас Бенгтссон вывел гостей вперёд. Через 18 секунд Йоонас Кемппайнен увеличил преимущество СКА, а в конце второго периода Иван Морозов забросил ещё одну шайбу. В начале третьего игрового отрезка Евгений Кетов забил в меньшинстве, а в середине периода Антон Бурдасов реализовал большинство.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 1 февраля в Москве встретится с местным «Динамо», а «Спартак» 3 февраля в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».