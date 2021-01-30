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«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2021, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Галимов (Лямкин) – 19:29' (5x5)   2:0 Журавлёв (Воронков, Яруллин) – 39:13' (4x4)   2:1 Торопченко (Шашков) – 50:19' (5x5)   3:1 Мёрфи (Зарипов) – 55:49' (5x4)

За 31 секунду до конца первого периода Артём Галимов с передачи Никиты Лямкина вывел казанцев вперёд, забросив потрясающую шайбу после сольного прохода. На последней минуте второго игрового отрезка Даниил Журавлёв увеличил преимущество «Ак Барса». В середине третьего периода Алексей Торопченко с передачи Глеба Шашкова отыграл одну шайбу. На 56-й минуте Тревор Мёрфи с передачи Даниса Зарипова установил окончательный результат матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» встретится в Челябинске с местным «Трактором», а «Куньлунь» в Нижнем Новгороде — с «Торпедо». Обе встречи состоятся 1 февраля.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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