«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

За 31 секунду до конца первого периода Артём Галимов с передачи Никиты Лямкина вывел казанцев вперёд, забросив потрясающую шайбу после сольного прохода. На последней минуте второго игрового отрезка Даниил Журавлёв увеличил преимущество «Ак Барса». В середине третьего периода Алексей Торопченко с передачи Глеба Шашкова отыграл одну шайбу. На 56-й минуте Тревор Мёрфи с передачи Даниса Зарипова установил окончательный результат матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» встретится в Челябинске с местным «Трактором», а «Куньлунь» в Нижнем Новгороде — с «Торпедо». Обе встречи состоятся 1 февраля.