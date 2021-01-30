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И. Воробьёв рассказал, почему Мозякин и Кошечкин не полетели с «Металлургом» на выезд

И. Воробьёв рассказал, почему Мозякин и Кошечкин не полетели с «Металлургом» на выезд
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с финским «Йокеритом» (5:1).

«Мы знали, что соперник играл вчера, нам нужно было хорошо начать матч, что, в принципе, и удалось. Юхо Олкинуора сыграл здорово, сделал важные спасения. Мозякин и Кошечкин не полетели с нами, у них микроповреждения. Про Земчёнка пока рано говорить», — приводит слова Воробьёва пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Дубль на счету нападающего Тейлора Бека.

«Металлург» одержал 7-ю победу подряд, обыграв благодаря дублю Бека «Йокерит»
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