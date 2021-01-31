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«Ванкувер» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Виннипег»

«Ванкувер» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Виннипег»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Виннипег Джетс». Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Трэвиса Грина.

На 30-й секунде матча Брок Бёзер вывел гостей вперёд. Через полторы минуты Мэйсон Эпплтон с передачи Адама Лаури сравнял счёт. Однако в середине первого периода Нильс Хёгландер вновь вывел «Ванкувер» вперёд. На 27-й минуте Зак Макьюэн забросил третью шайбу в ворота «Джетс». В конце матча Бёзер оформил дубль, забив в пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Эдлер, Петтерссон) – 00:29' (5x5)   1:1 Эпплтон (Лаури) – 02:03' (5x5)   1:2 Хёгландер (Хорват, Пирсон) – 08:17' (5x5)   1:3 Макьюэн (Бенн, Миллер) – 26:58' (5x5)   1:4 Бёзер (Шмидт) – 57:59' (en)

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» 2 и 3 февраля сыграет в Монреале с «Монреаль Канадиенс». «Виннипег» проведёт свои матчи в эти же дни в Виннипеге с «Калгари Флэймз».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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