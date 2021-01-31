«Ванкувер» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Виннипег Джетс». Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Трэвиса Грина.



На 30-й секунде матча Брок Бёзер вывел гостей вперёд. Через полторы минуты Мэйсон Эпплтон с передачи Адама Лаури сравнял счёт. Однако в середине первого периода Нильс Хёгландер вновь вывел «Ванкувер» вперёд. На 27-й минуте Зак Макьюэн забросил третью шайбу в ворота «Джетс». В конце матча Бёзер оформил дубль, забив в пустые ворота.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» 2 и 3 февраля сыграет в Монреале с «Монреаль Канадиенс». «Виннипег» проведёт свои матчи в эти же дни в Виннипеге с «Калгари Флэймз».