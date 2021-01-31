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Впервые в истории НХЛ 3 первых номера драфта забили в овертаймах в один день

Сегодняшний игровой день вошёл в историю НХЛ как первый, когда голы в овертаймах забили сразу три первых номера драфта.

Шайбы забросили нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и хоккеист «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.

До этого в истории лиги было четыре случая, когда это удавалось двум первым номерам. В последний раз — в 2018 году, когда забили Овечкин и Эрик Джонсон из «Сент-Луиса».



Примечательно, что сегодня все 3 гола в разных матчах были забиты в течение 11 минут реального времени.

Овечкин, выбранный «Кэпиталз» на драфте в 2004 году, забросил победную шайбу на 1-й минуте овертайма в матче с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Кросби, задрафтованный «Питтсбургом» в 2005 году, принёс победу точным броском на 3-й минуте овертайма в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Макдэвид, выбранный «Ойлерз» на драфте-2015, нанёс точный бросок на 1-й минуте овертайма встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.