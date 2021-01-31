Впервые в истории НХЛ 3 первых номера драфта забили в овертаймах в один день

Сегодняшний игровой день вошёл в историю НХЛ как первый, когда голы в овертаймах забили сразу три первых номера драфта.
Шайбы забросили нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и хоккеист «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.
До этого в истории лиги было четыре случая, когда это удавалось двум первым номерам. В последний раз — в 2018 году, когда забили Овечкин и Эрик Джонсон из «Сент-Луиса».
Примечательно, что сегодня все 3 гола в разных матчах были забиты в течение 11 минут реального времени.
Овечкин, выбранный «Кэпиталз» на драфте в 2004 году, забросил победную шайбу на 1-й минуте овертайма в матче с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Кросби, задрафтованный «Питтсбургом» в 2005 году, принёс победу точным броском на 3-й минуте овертайма в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Макдэвид, выбранный «Ойлерз» на драфте-2015, нанёс точный бросок на 1-й минуте овертайма встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
- 31 января 2021
-
10:40
-
10:21
-
09:48
-
09:41
-
09:23
-
09:14
-
08:53
-
08:48
-
08:39
-
08:35
-
08:34
-
08:15
-
08:01
-
07:32
-
07:24
-
07:06
-
06:55
-
06:49
-
06:32
-
06:19
-
06:07
-
05:52
-
05:43
-
04:55
-
04:45
-
04:32
-
03:59
-
02:52
-
02:42
- 30 января 2021
-
23:51
-
23:22
-
23:08
-
22:57
-
22:37
-
22:19