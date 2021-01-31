9-й номер драфта-2020 года Росси вернулся в Австрию из-за осложнений после коронавируса

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Марко Росси вернулся в Австрию из-за осложнений, связанных с коронавирусом, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».



По информации, 19-летний игрок переболел в ноябре 2020 года. В январе «Уайлд» объявили, что 9-й номер драфта НХЛ-2020 выбыл на неопределённый срок с травмой верхней части тела.



Руссо отмечает, что травма связана именно с последствиями заболевания.



«Графика его возвращения в строй нет, но он вернётся в Миннесоту в марте. Как он был допущен к матчам сначала за «Цюрих», а затем за молодёжную сборной Австрии — большой вопрос», — написал Руссо.



Напомним, «Миннесота» выбрала Росси в первом раунде драфта НХЛ в 2020 году под 9-м номером. Минувший сезон форвард провёл в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Оттава 67». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 120 (39+81) очков при показателе полезности «+69» и 40 минутах штрафа.

9-й номер драфта НХЛ 2020 года заболел коронавирусом