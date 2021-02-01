Артём Зуб отметился голевой передачей в дебютной встрече в НХЛ за «Оттаву»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттава Сенаторз». После 2-го периода в счёте ведут хозяева льда – 5:3.

25-летний российский защитник Артём Зуб, известный по выступлениям в КХЛ за хабаровский «Амур» и санкт-петербургский СКА, отметился результативной передачей в своей дебютной игре за «Оттаву» в НХЛ. На 17-й минуте 2-го периода Зуб начал атаку «Оттавы» из своей зоны, которая стремительно завершилась точным броском Брэди Ткачука по воротам Стюарта Скиннера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В КХЛ Артём Зуб провёл 308 встреч за карьеру, в которых набрал 65 (20+45) очков при показателе полезности «+78».