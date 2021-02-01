Драйзайтль, Макдэвид и Фараби — звёзды дня в НХЛ

НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня, сообщается на официальном сайте лиги.
Третьей звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Джоэль Фараби. Форвард оформил хет-трик в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», благодаря чему «лётчики» смогли одержать победу в овертайме со счётом 4:3.
Вторая звезда — нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, набравший 5 (1+4) очков во встрече с «Оттавой Сенаторз». Выступление канадца помогло «нефтяникам» победить — 8:5.
Первой звездой признан нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Немецкий хоккеист отдал шесть результативных передач в матче с «Оттавой», став 4-м игроком в истории франшизы и первым за последние 34 года, которому удалось отметиться шестью или более результативными передачами в одной встрече.
- 1 февраля 2021
-
12:02
-
11:54
-
11:35
-
11:15
-
10:47
-
10:28
-
10:03
-
09:41
-
09:18
-
09:00
-
08:40
-
07:43
-
07:20
-
06:47
-
06:42
-
06:15
-
05:37
-
05:25
-
03:55
-
03:37
- 31 января 2021
-
23:54
-
23:35
-
22:57
-
22:41
-
22:08
-
21:53
-
21:27
-
20:49
-
20:34
-
20:29
-
20:08
-
20:02
-
19:58
-
19:39
-
19:32