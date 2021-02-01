Драйзайтль, Макдэвид и Фараби — звёзды дня в НХЛ

НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня, сообщается на официальном сайте лиги.



Третьей звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Джоэль Фараби. Форвард оформил хет-трик в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», благодаря чему «лётчики» смогли одержать победу в овертайме со счётом 4:3.



Вторая звезда — нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, набравший 5 (1+4) очков во встрече с «Оттавой Сенаторз». Выступление канадца помогло «нефтяникам» победить — 8:5.



Первой звездой признан нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Немецкий хоккеист отдал шесть результативных передач в матче с «Оттавой», став 4-м игроком в истории франшизы и первым за последние 34 года, которому удалось отметиться шестью или более результативными передачами в одной встрече.

Драйзайтль отдал 6 голевых передач за матч и вошёл в историю «Эдмонтона»