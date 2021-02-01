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«Авангард» рассказал, как продвигается строительство нового стадиона

«Авангард» рассказал, как продвигается строительство нового стадиона
Хоккей / КХЛ 0
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«Авангард» рассказал о ходе строительства «Арены-Омск».

Сообщается, что обязательства по обеспечению уровня технической готовности объекта в 2020 году были выполнены.

«ООО «Арена» отчиталась Министерству спорта РФ. В 2020 году уровень технической готовности объекта составил 5,39% при плане в 5%.

В январе на двух участках объекта продолжалось устройство арматурного каркаса, бетонирование колонн и стен на первом этаже. Подготовлено бетонное основание под тренировочные спортивные залы и раздевалки для игроков, а также часть проёмов выходов на лёд.

На трёх участках выполняется устройство арматурного каркаса, бетонирование колонн и стен на плите перекрытия второго этажа. Продолжается устройство сетей водоснабжения и ливневой канализации.

Началась поставка элементов несущих металлоконструкций кровли», — говорится в сообщении на официальной странице «ястребов» в «Инстаграме».

Напомним, «Авангард» с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск».

Строительство арены планируется завершить осенью 2022 года.

На площадке «Арены-Омск» началось устройство фундамента внешних павильонов досмотра
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