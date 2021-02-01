«Авангард» рассказал, как продвигается строительство нового стадиона

«Авангард» рассказал о ходе строительства «Арены-Омск».
Сообщается, что обязательства по обеспечению уровня технической готовности объекта в 2020 году были выполнены.
«ООО «Арена» отчиталась Министерству спорта РФ. В 2020 году уровень технической готовности объекта составил 5,39% при плане в 5%.
В январе на двух участках объекта продолжалось устройство арматурного каркаса, бетонирование колонн и стен на первом этаже. Подготовлено бетонное основание под тренировочные спортивные залы и раздевалки для игроков, а также часть проёмов выходов на лёд.
На трёх участках выполняется устройство арматурного каркаса, бетонирование колонн и стен на плите перекрытия второго этажа. Продолжается устройство сетей водоснабжения и ливневой канализации.
Началась поставка элементов несущих металлоконструкций кровли», — говорится в сообщении на официальной странице «ястребов» в «Инстаграме».
Напомним, «Авангард» с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск».
Строительство арены планируется завершить осенью 2022 года.
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