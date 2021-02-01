Житник — об Овечкине: полтора десятка лет в НХЛ без травм — очень серьёзный показатель

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Что больше всего удивило в первом матче Овечкина после возвращения? Статистика. Оказалось, что лидер „Вашингтона“ только раз в своей карьере пропускал большее количество матчей — шесть — в сезоне-2009/2010. Это говорит очень о многом: о генах, о профессиональном отношении к делу, к режиму, о таланте спортсмена, в конце концов, о судьбе.



В хоккее мелочей не бывает. Полтора десятка лет в НХЛ практически без травм — это очень серьёзный показатель. Который позволяет ждать от Овечкина новых рекордов.



До Уэйна Гретцки — 184 шайбы? Даже самые великие рекорды существуют для того, чтобы когда-нибудь их били. Было бы здорово, если бы Овечкин на супердостижение Великого, которое в предыдущие десятилетия называли вечным, замахнулся. В принципе это ещё пять сезонов по 35-40 шайб. Овечкину — 35, и при таком здоровье эти сезоны, дай бог, будут», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.