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Шесть игроков КХЛ попали в заявку сборной Швеции на домашний этап Евротура

Стал известен состав сборной Швеции на домашний этап Евротура — Шведские игры, сообщает на официальном сайте Федерации хоккея Швеции. В заявке шведов оказалось 17 игроков из Континентальной хоккейной лиги.



Вратари: Виктор Фаст («Векшё Лейкерс»), Ларс Юханссон (ЦСКА).



Защитники: Эрик Густафссон, Нильс Лундквист (оба — «Лулео»), Арвид Лундберг («Шеллефтео АИК»), Джоэль Перссон («Векшё Лейкерс»), Эмиль Юсе («Спартак»), Альберт Йоханссон («Ферьестад» БК), Никлас Ханссон («Рёгле).

Нападающие: Макс Фридберг, Эмиль Петтерссон, Якоб Лилья («Барыс»), Маттиас Теденбю («Витязь»), Андреас Вингерли, Йеспер Фрёден, Эмиль Ларссон, Симон Рифорс, Понтус Холмберг, Филип Халландер, Линус Юханссон («Нефтехимик»), Маркус Льюнг, Мальте Стрёмвалль (СКА).

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля.