«Трактор» со 2 ферваля на домашних матчах сможет принять 60% зрителей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер снял часть коронавирусных ограничений в регионе. Со 2 февраля «Трактор» на домашних матчах сможет принять 60% зрителей.

«Постоянно анализируем эпидситуацию в регионе. Ситуация стабильная, с постоянным трендом на улучшение. Поэтому принял ряд решений о снятии ограничений. В частности, с завтрашнего дня увеличиваем до 60% разрешенную вместимость при посещении объектов культуры, спорта, ряда других. Также снимаем ограничения на посещение органов власти при оказании государственных и муниципальных услуг. Будем продолжать анализировать ситуацию и при улучшении снимать ограничения», — сказала Текслер в обращении к подписчикам в «Инстаграме».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.